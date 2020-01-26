رفع مياه الأمطار والصرف بقرى دسوق في كفر الشيخ

وجه اللواء، جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، ورفع مياه الأمطار من جميع المناطق التي يشكو منها المواطنون.





وأوضح بيان، اليوم، الأحد، أنه بناءً على تعليمات المحافظ، تابع اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار سير العمل بقرى جنوب دسوق خط الساحل محلة أبو على وجماجمون وكفر إبراهيم، وكفر مجر دمكنة والصافية ومحلة دياى واستمرار رفع تراكمات المياه.





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ودفعت الوحدات المحلية بمعداتها لرفع مياه الأمطار والصرف بمنطقة السلخانة وسوق الثلاثاء بين قريتى محلة أبو على وقرية دمنكة ورفع تجمعات المياة المتراكمة بجوار المعهد الدينى والمساكن بقرية محلة أبو على.





وتواصل استكمال أعمال رفع مياه الأمطار والصرف بقرية كفر إبراهيم وجماجمون وتسليك خطوط الصرف الصحى وإصلاح خطوط المياه وما زال العمل مستمرًا.





جاء ذلك بحضور سند أبو كيلة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والجهاز المعاون من القرية رئيس القرية وفريق العمل المعاون له والصرف الصحى.