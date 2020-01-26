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مرأة

تصيب بالسكر والكوليسترول .. أطعمة احذر تناولها فى الصباح

الأحد 26/يناير/2020 - 10:02 ص
أطعمه
أطعمه
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لمياء الياسين
لجعل جسمك يعمل بمستويات عالية من الطاقة طوال اليوم يعتمد الأمر على كيفية بدء صباحك لذلك، فإن المزيج الصحيح من البروتين والألياف والدهون الصحية مطلوب لجعل وجبة الإفطار وجبة مليئة بالطاقة.

إليك أسوأ الأطعمة التى قد تتناولها في الصباح

يجب تضمين الأطعمة مثل التوت والشوفان والسبانخ وأومليت البيض واللبن الزبادي في وجبة الإفطار، ولكن بدلًا من ذلك ، يفضل معظم الناس تناول الخبز والمعجنات وكعك الزبد ، وما إلى ذلك. هذه الأطعمة يمكن أن تجعلك تشعر بالركود وتزيد من خطر الأمراض المزمنة وقد ينتهي بك الأمر إلى زيادة الوزن.

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى  تعد أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها في الصباح حبوب الإفطار لأنه يتم معالجة هذه الحبوب بدرجة عالية  ومعظمها من الحبوب المكررة والسكريات المضافة . هذا يزيد من خطر العديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السمنة.

وتعد أبرز الأطعمة الأخرى التى حذر منها، الفطائر فهى تحتوى  على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة ومنخفضة الألياف لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم ، وزيادة الكوليسترول السيئ وجعلك زيادة الوزن.
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