الأرصاد: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. وتحسن حركة الملاحة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة يكون أقل من معدلاتها خلال فترات الليل، حيث تتراجع درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، لافتة إلى أنه يكون هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة فى الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة فى النهار إلى 17 درجة.





وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، من الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية ونصحت بالقيادة بهدوء على الطرق.





وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، أن الطقس مستقر والرياح معتدلة ولا توجد أى فرص لسقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن اليوم سيشهد ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة المعدلات الطبيبعة فى هذا الوقت من العام.





وأوضحت أن حالة البحر جيدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف ومترين، لافتة إلى أن البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مؤهلين لحركة الملاحة البحرية.





وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستكون كثيفة خلال الأيام القادمة ويجب الحذر منها لأنها ستصل إلى حد الضباب خاصة في الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مضيفة أن درجة الحرارة فى سانت كاترين تصل إلى الصفر وتحت الصفر فى بعض الأحيان.





<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMasrAlola%2Fvideos%2F2540764622848083%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>



