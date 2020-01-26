شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الطقس شديد البرودة فى هذه الأيام أمر عادي، وليس جديدا على مصر.





وأضاف محمود شاهين خلال تصريحات تليفزيونية، أن الناس فى مصر يشعرون بالبرد القارس لأنهم تعودوا على موسم الصيف لأنه موسم أطول من فصل الشتاء.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، أن درجات الحرارة فى هذه الأيام منخفضة بشكل كبير ولكن لا يوجد فرص لسقوط الأمطار.





وأوضح محمود شاهين، أنه خلال الـ 4 أيام القادمين ستكون درجة الحرارة العظمي مابين الـ 18 و الـ 17 والـ 19 والصغرى ستكون منخفضة بشكل كبير بين الـ 6 أو 7 درجة مئوية.





وأشار إلى أن، الشبورة المائية ستكون كثيفة خلال الأيام القادمة ويجب الحذر منها لانها ستصل إلى حد الضباب خاصة في الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مضيفا أن درجة الحرارة فى سانت كاترين تصل إلى الصفر وتحت الصفر فى بعض الأحيان.