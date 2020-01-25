حالة الطقس .. الارصاد: شبورة كثيفة صباحا شديد البرودة ليلا.. غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون هناك شبورة كثيفة صباحا على بعض المناطق، وتكون حالة الطقس شديدة البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، يصاحبها نشاط للرياح.
ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، غدا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، وجاءت كالتالي:
على القاهرة الكبرى، يكون حالة الطقس، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق و غائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة المتوقعة تكون 17 للعظمى والصغرى 7.
ونصح خبرا ء الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وأن شدة الرياح واتجاهها المؤثر الأول في انخفاض درجات الحرارة بشكل شديد وملحوظ.