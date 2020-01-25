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نصائح بارتداء الملابس الثقيلة.. الأرصاد تحذر من انخفاض 7 درجات ليلا.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 08:46 ص
انخفاض في درجات الحرارة
انخفاض في درجات الحرارة الصغرى
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضا شديدا هذا الأسبوع في درجات الحرارة الصغرى حوالي 7 درجات مئوية في ساعات الليل في القاهرة، وتشهد درجات الحرارة العظمى تزايدا تدريجيا خلال النهار بعد أن كانت منخفضة بحوالي 4 درجات في الأسبوع الماضي.

وتابعت شاكر، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بداية من اليوم حتى الثلاثاء القادم ستتراوح درجات الحرارة العظمى من 17 إلى 18 درجة مئوية، وتسجل درجات الحرارة الصغرى من 6 إلى 7 درجات مئوية.

ونصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وأن شدة الرياح واتجاهها هي المؤثر الأول في انخفاض درجات الحرارة بشكل شديد وملحوظ.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ليس من المتوقع فرصة سقوط أمطار بداية من اليوم حتى يوم الثلاثاء، ولكن هناك تكثيف شديد للشبورة المائية على الطرق الصحراوية والزراعية والمكشوفة، ونشاط الرياح معتدل تمامًا، فتشهد البلاد استقرارا عاما في الطقس.

ويجب الالتزام بقواعد وإرشادات المرور، ومتابعة الأرصاد الجوية يوميًا لمعرفة والاطلاع على درجات الحرارة اليومية، وأن كل الأنشطة اليومية والبحرية منتظمة على معظم المحافظات.
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