غيوم وشبورة كثيفة.. الأرصاد تتوقع طقسا شديد البرودة والصغرى 6 درجات غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك شبورة كثيفة صباحا على بعض المناطق، وتكون حالة الطقس شديدة البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، يصاحبها نشاط للرياح.





ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، على مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، وجاءت كالتالي:





على القاهرة الكبرى، يكون حالة الطقس، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق و غائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة المتوقعة تكون 17 للعظمى والصغرى 7.





الوجه البحري، يكون حالة الطقس، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وتكون درجات الحرارة العظمى 17 والصغرى 6.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون حالة الطقس، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وتكون درجات الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.





جنوب سيناء والغردقة، يكون حالة الطقس، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، و نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية، وتكون درجات الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.





شمال الصعيد، يكون حالة الطقس، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وتكون درجات الحرارة العظمى 18 والصغرى 7 .



