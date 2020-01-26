خوفا من كورونا.. السعودية تحذر رعاياها وتطالبهم بـ مغادرة الصين

حثت القنصلية السعودية في قوانجو، جميع المواطنين المتواجدين في الصين بالمغادرة، نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.





وقالت القنصلية في بيان لها، اليوم الأحد: “حرصًا من القنصلية على سلامة كافة المواطنين ونظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية، تأمل القنصلية من كافة المواطنين المتواجدين في الصين بالمغادرة لمن يرغب في ذلك، حفاظًا على سلامتهم”.





وتابع البيان: كما تأمل القنصلية من المواطنين في المملكة والراغبين بالقدوم إلى الصين لأي غرض كان (عمل أو دراسة أو زيارة) بالتريث في ذلك .



