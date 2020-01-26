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أخبار العالم

خوفا من كورونا.. السعودية تحذر رعاياها وتطالبهم بـ مغادرة الصين

الأحد 26/يناير/2020 - 05:21 م
القنصلية السعودية
القنصلية السعودية
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محمود نوفل
حثت القنصلية السعودية في قوانجو، جميع المواطنين المتواجدين في الصين بالمغادرة، نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت القنصلية في بيان لها، اليوم الأحد: “حرصًا من القنصلية على سلامة كافة المواطنين ونظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية، تأمل القنصلية من كافة المواطنين المتواجدين في الصين بالمغادرة لمن يرغب في ذلك، حفاظًا على سلامتهم”.

وتابع البيان: كما تأمل القنصلية من المواطنين في المملكة والراغبين بالقدوم إلى الصين لأي غرض كان (عمل أو دراسة أو زيارة) بالتريث في ذلك.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد اتخذت إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات السعودية.

وتشمل تلك الإجراءات الرحلات المباشرة وغير المباشرة؛ وذلك بهدف التأكد من خلوّ المسافرين من الفيروس التاجي "كورونا" المستجد في جنوب الصين.

وجاءت تلك التدابير منذ أن تم إعلان ظهور الفيروس.

كما أصدرت الهيئة تعميمًا للمطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالسعودية، يشدِّد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، بجانب أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وخصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.
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