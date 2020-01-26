تعرف على تطورات انتشار فيروس كورونا في الصين.. فيديو

عرضت قناة "سكاي نيوز" فيديو يوضح تطورات انتشار فيروس كورونا وذلك بسبب ارتفاع عدد القتلى إلى 56 حالة حتى الآن .





وأوضح أن الصين وحدها بها 2000 حالة إصابة و140 شخص في حالة حرجة كما ان هناك 112 شخص شبه انهم مصابين بالمرض .





وأضاف أن الصين قامت بإخلاء 16 مدينة محيطة بمدينة ووهان و يبلغ عدد سكانها أكثر

من 50 مليون نسمة حفاظا على أرواحهم.





وتابع أن الصين قامت بإرسال 450 موظفا الى ووهان كما ان ووهان قررت بناء مستشفي مؤقت يضم نحو 1000 سرير لاستقبال الحالات المصابة بالمرض .





لافتا الى ان مدينة ووهان خصصت 6 آلاف سيارة أجرة لنقل المواطنين بعد إغلاق وسائل النقل العام مضيفا أنه تم وصول 14 ألف بدلة واقية و110 ألف قفاز و أقنعة ونظارات واقية الى ووهان.



