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أخبار العالم

فلسطين تهدد: لن نسمح بتمرير صفقة القرن

الأحد 26/يناير/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال سكرتير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية ستدفع باتجاه بناء إجماع عربي لرفض خطة السلام التي يعدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والشهيرة باسم صفقة القرن. 

وأضاف عريقات في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "ترامب وإدارته يدمران احتمالات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع: " كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تدمير السلطة الفلسطينية كي لا يكون هناك طرف يتفاوض معه".

واعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بعد غد الثلاثاء يوم للغضب، حيث يلتقى ترامب مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشطن، ويعلن عن تفاصيل صفقة القرن.

 وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يطلق الخطة قبل أن يجتمع هذا الأسبوع مع نتنياهو وزعيم تحالف أزرق وأبيض بيني جانتس.

 ووصفت وسائل الإعلام العبرية خطة إدارة ترامب بأنها الأكثر سخاء بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.

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