تعليم البحيرة: جار رصد الدرجات لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها

يجرى العمل على قدم وساق فى كنترول الشهادة الإعدادية بالبحيرة حيث ينتظر أولياء أمور والطلاب، إعلان نتيجة الترم الأول من العام الدراسي٢٠١٩/ 2020، وسط حالة من التوتر والارتباك وذلك بعد الانتهاء من أداء الإمتحانات الخميس الماضي بجميع المدارس فى نطاق ١٨ إدارة تعليمية بالبحيرة.









أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على تواصل المسؤولين بالكنترول لأعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الشهاده الإعدادية مشيرًا الى إعلان النتيجة فور اعتمادها من اللواء هشام عبد الغني أمنة محافظ البحيرة.





كما أكد وكيل الوزارة، في على إجراء اعمال التصحيح ومراجعة رصد الدرجات للطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية بمنتهى الدقة و الشفافية والعدل

حرصًا على مصلحة الطلاب





وجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ نحو 93239 طالبا في 18 إدارة تعليمية على مستوى محافظة البحيرة.



