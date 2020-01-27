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تعليم

فتح باب التقديم في المدرسة المصرية اليابانية بميت غمر .. و وظائف خالية لـ المعلمين والإداريين عبر هذا الرابط

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:42 م
المدرسة المصرية اليابانية
المدرسة المصرية اليابانية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالي:https://ejs4students.moe.gov.eg

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg

جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر، بعد انضمام مدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
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