فتح باب التقديم في المدرسة المصرية اليابانية بميت غمر .. و وظائف خالية لـ المعلمين والإداريين عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg





وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.





وأشارت إلى أنه من المقرر الإعلان عن وظائف للالتحاق بفريق عمل المدرسة من معلمين ووظائف إدارية، وذلك عبر الرابط التالي: https://ejsadm.moe.gov.eg



