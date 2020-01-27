AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: أعداد طلاب المدارس تزيد 700 ألف طفل سنويا لكثرة الانجاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:01 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعليم قبل الجامعي في مصر يعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في الكثافة الطلابية ، مشيرًا إلى أن سببها الرئيسي ارتفاع نسب الانجاب.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  أن اعداد طلاب المدارس تزيد سنويا بمعدل 700 ألف تلميذ.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن متوسط الكثافات الطلابية في المدارس المصرية معقول ولكن المشكلة تكمن في التوزيع الغير مناسب ، وأن هناك اماكن فيها الكثافات اعلى مما يجب ، وقال وزير التربية والتعليم : لذا نسعى حاليا جاهدين لحل مشكلة الكثافة .

وكان وزير التربية والتعليم تلقى تكليفا من رئيس مجلس الوزراء ، بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، ليتم تبنيها خلال وضع الموازنة، منها على سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة أو التوسعات بالقائمة، هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك تعاونا مع شركة نت دراجون الصينية ، لتنفيذ مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستبدأ في توفير عدد من هذه الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنها تعكف حاليًا على دراسة المواقع الأولى بالدعم، وبناءً عليه سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن هذه الفصول الجديدة ستكون سهلة التركيب ، كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان.

كما لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الفصول يحتوي كل منها على المستلزمات التعليمية، كما أن كل فصل منها يصنف على أنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: توفير عدد من الفصول الذكية استعدادا لتشغيلها سبتمبر المقبل

6 معلومات عن الفصول الذكية قبل تشغيلها في سبتمبر المقبل

شاشات تفاعلية.. شاهد | شكل الفصول الذكية المقرر تطبيقها في المدارس العام المقبل

وزير التعليم : الفصول الذكية "تصميمها مبتكر" وماكانتش في مصر قبل كدة

برلماني: الفصول الذكية حل مبتكر وفعال لأزمة التكدس الطلابي

لحل أزمة الكثافة| مشروع الفصول المتنقلة المستوردة من الصين..تفاصيل

ترشيحاتنا

رجل قوي أعاد لي شبابي.. مسنة بريطانية تقع في غرام شاب مصري.. صور

احترس.. 5 عادات يومية غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش

تزوجنا في 2012.. زينة تكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجها من أحمد عز

محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للشباب يوم 3 فبراير.. تفاصيل

بسبب البرد القارس.. سعودي يقدم عرضا مغرِيا لموظفيه.. صورة

أول تعليق من جاريدو بعد خسارة النجم الساحلي أمام الأهلي بـ أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبي وأسود وأبيض.. أحلام تتألق بـ 5 فساتين في حفلها بالسعودية

مرسيدس تكشف عن بعض تفاصيل E-Class المحدثة رسميًا

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور