وزير التعليم: أعداد طلاب المدارس تزيد 700 ألف طفل سنويا لكثرة الانجاب

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعليم قبل الجامعي في مصر يعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في الكثافة الطلابية ، مشيرًا إلى أن سببها الرئيسي ارتفاع نسب الانجاب.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اعداد طلاب المدارس تزيد سنويا بمعدل 700 ألف تلميذ.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن متوسط الكثافات الطلابية في المدارس المصرية معقول ولكن المشكلة تكمن في التوزيع الغير مناسب ، وأن هناك اماكن فيها الكثافات اعلى مما يجب ، وقال وزير التربية والتعليم : لذا نسعى حاليا جاهدين لحل مشكلة الكثافة .
وكان وزير التربية والتعليم تلقى تكليفا من رئيس مجلس الوزراء ، بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، ليتم تبنيها خلال وضع الموازنة، منها على سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة أو التوسعات بالقائمة، هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك تعاونا مع شركة نت دراجون الصينية ، لتنفيذ مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستبدأ في توفير عدد من هذه الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل.
وقالت وزارة التربية والتعليم : إنها تعكف حاليًا على دراسة المواقع الأولى بالدعم، وبناءً عليه سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.
وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن هذه الفصول الجديدة ستكون سهلة التركيب ، كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان.
كما لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الفصول يحتوي كل منها على المستلزمات التعليمية، كما أن كل فصل منها يصنف على أنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.