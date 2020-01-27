وزير التعليم: أعداد طلاب المدارس تزيد 700 ألف طفل سنويا لكثرة الانجاب

وكان وزير التربية والتعليم تلقى تكليفا من رئيس مجلس الوزراء ، بإعداد مبادرات لتحسين وتطوير العملية التعليمية، ليتم تبنيها خلال وضع الموازنة، منها على سبيل المثال، تخفيض كثافات الفصول المدرسية، سواء بإنشاء فصول جديدة أو التوسعات بالقائمة، هذا بخلاف ما يتم تخصيصه لهيئة الأبنية التعليمية في الموازنة.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك تعاونا مع شركة نت دراجون الصينية ، لتنفيذ مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها ستبدأ في توفير عدد من هذه الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل.





وقالت وزارة التربية والتعليم : إنها تعكف حاليًا على دراسة المواقع الأولى بالدعم، وبناءً عليه سيتم الإعلان عنها استعدادًا لاستقبال أول الفصول الذكية في تاريخ مصر الحديث.





وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن هذه الفصول الجديدة ستكون سهلة التركيب ، كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في الأماكن عالية الكثافة وأيضًا الأماكن منخفضة الإسكان.



