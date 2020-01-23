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تعليم

وزير التعليم: وضع مناهج لطلاب مدارس التربية الفكرية بالتعاون مع اليونسيف

الخميس 23/يناير/2020 - 10:27 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات منتدى التعليم العالمي، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة 1263 مندوبًا من 93 دولة لمناقشة سياسات التعليم المستقبلية.

ويهدف المنتدى إلى الجمع بين رواد التفكير وصانعي السياسات والخبراء في مجال التعليم على مستوى العالم، من خلال العديد من الجلسات التي يقدمها أيضًا وزراء التعليم.

واستعرض الدكتور طارق شوقي، أبعاد رحلة تطوير التعليم في مصر والتي تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها، لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، هذا النظام يقدم لهم المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال "شوقي"، إن وزارة التربية والتعليم تعمل ليلًا ونهارًا على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكل مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري 2.0 على أحدث المعايير العالمية (من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي)، بجانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.

وقال وزير التربية والتعليم، إن المعلم أساس نجاح منظومة التعليم الجديدة، وهناك خطة تدريب للمعلمين على المناهج الجديدة، التي أعدها نخبة من أفضل الأساتذة بالمركز القومي لتطوير المناهج، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على دمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية من خلال توفير أجهزة التابلت والسبورات الذكية لتسهيل دخول الطلبة على بنك المعرفة المصري، الذي يعد نموذجًا معرفيًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم.

وحول التعليم الفني، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي وصل عددها إلى 11 مدرسة حتى الآن، بشراكة ثلاثية بين الوزارة التي تقدم المدرسة والمعلمين، وبين القطاع الخاص كممثل لأصحاب الأعمال الراغبين في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانعهم، إضافة إلي ممثل لهيئة دولية لضمان جودة العملية التعليمية، وقد لاقى هذا النموذج التعليمي إقبالًا كبيرًا من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، وخصوصًا هؤلاء الحاصلين على مجاميع مرتفعة تؤهلهم بسهولة للالتحاق بالتعليم العام.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع مناهج خاصة لطلاب مدارس التربية الفكرية، موضحًا أن المناهج يتم وضعها الآن من قبل خبراء أجانب ومنظمة "اليونسيف" ومركز المناهج لموائمة نظام التعليم 2.0، وبما يناسب قدراتهم.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة لقاءات مع شركاء بنك المعرفة المصري، الذي يعد نموذجًا معرفيًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم، لبحث سبل التعاون في الفترة المقبلة والعمل على تقديم أفضل الخدمات.
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