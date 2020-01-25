وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد تفاصيل كتاب الدين المشترك المقرر تدريسه بالمدارس

تأليف كتاب مشترك باسم التربية الدينية لتدريس (الأخلاق والمعاملات) ، إلى جانب

الكتاب الثاني الذي سيتم تدريسه لكل دين على حدة ، فسيكون عبارة عن مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب.

، أن الكتاب الأول المشترك سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلي للطالب ، أما

جدير بالذكر أنه تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير المناهج والعملية التعليمية في المرحلة المقبلة.





ومن أبرز هذه المبادرات التي تم طرحها مؤخرًا خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : مبادرة الدروس الالكترونية، ومبادرة لإعداد وتدريس كتاب تربية دينية مشترك، ومبادرة بدء إتاحة الشاشات الإلكترونية فى المرحلة الإعدادية.





كما تشمل المبادرات الجديدة ، مبادرة لزيادة الاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل مدارس المجوهرات، ومبادرة لإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.





وتشمل المبادرات الجديدة أيضا مبادرة لإقامة مدارس Two Point O بحيث تكون الوزارة منظم منهج مصرى بجودة مرتفعة .



