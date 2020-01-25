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تعليم

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد تفاصيل كتاب الدين المشترك المقرر تدريسه بالمدارس

السبت 25/يناير/2020 - 10:54 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل مبادرة تدريس كتاب تربية دينية مشترك في المدارس المصرية ، في إطار جهود تطوير العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الفكرة لا تعني أننا سنلغي تدريس كتاب الدين الاسلامي والدين المسيحي مثلما اعتقد البعض .

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن فكرتنا أنه سيتم تأليف كتاب مشترك باسم التربية الدينية لتدريس (الأخلاق والمعاملات) ، إلى جانب تأليف كتاب آخر لكل دين سواء اسلامي او مسيحي لتدريس (العقائد والعبادات)

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الكتاب الأول المشترك سيكون عبارة عن مادة داخل المجموع الكلي للطالب ، أما الكتاب الثاني الذي سيتم تدريسه لكل دين على حدة ، فسيكون عبارة عن مادة نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع الكلي للطالب.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن هذا النظام سيطبق على تلاميذ النظام التعليمي الجديد فقط ، ابتداء من الصف الثالث الابتدائي العام القادم.

جدير بالذكر أنه تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير المناهج والعملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

ومن أبرز هذه المبادرات التي تم طرحها مؤخرًا خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : مبادرة الدروس الالكترونية، ومبادرة لإعداد وتدريس كتاب تربية دينية مشترك، ومبادرة بدء إتاحة الشاشات الإلكترونية فى المرحلة الإعدادية.

كما تشمل المبادرات الجديدة ، مبادرة لزيادة الاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل مدارس المجوهرات، ومبادرة لإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.

وتشمل المبادرات الجديدة أيضا مبادرة لإقامة مدارس Two Point O بحيث تكون الوزارة منظم منهج مصرى بجودة مرتفعة .

يذكر أن برنامج الحكومة ، يهتم حاليا بتطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ومن أجل ذلك تمت زيادة الاعتمادات المتوافرة لوزارة التربية والتعليم ، وكذا زيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية.
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