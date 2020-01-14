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تعليم

وزير التعليم : لا مجال للغش بامتحانات الثانوية العامة في 2021

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:24 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في صيف 2021 ، لن يكون بها أي فرصة للغش في الامتحان نهائيا .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذه رسالة لكل الطلاب المتمسكين بالغش في امتحانات 2 ثانوي هذا العام ، فعلى الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره ، حيث إنه الان يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.

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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!.
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