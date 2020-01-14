وزير التعليم : لا مجال للغش بامتحانات الثانوية العامة في 2021

وزير التعليم يرد على شكاوى صعوبة امتحانات 2 ثانوي: الأسئلة ليست من خارج المنهج

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!.