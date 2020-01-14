وزير التعليم : لا مجال للغش بامتحانات الثانوية العامة في 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في صيف 2021 ، لن يكون بها أي فرصة للغش في الامتحان نهائيا .
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذه رسالة لكل الطلاب المتمسكين بالغش في امتحانات 2 ثانوي هذا العام ، فعلى الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره ، حيث إنه الان يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.
وزير التعليم يكشف سر تصوير وتداول الامتحانات عبر فيس بوك يوميا
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذه رسالة لكل الطلاب المتمسكين بالغش في امتحانات 2 ثانوي هذا العام ، فعلى الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره ، حيث إنه الان يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد ، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.
وزير التعليم يكشف سر تصوير وتداول الامتحانات عبر فيس بوك يوميا
وزير التعليم يرد على شكاوى صعوبة امتحانات 2 ثانوي: الأسئلة ليست من خارج المنهج
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الالكتروني المضبوطة ، اتضح انها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات!.