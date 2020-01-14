وزير التعليم يرد على شكاوى صعوبة امتحانات 2 ثانوي: الأسئلة ليست من خارج المنهج

وزير التعليم يكشف سر تصوير وتداول الامتحانات عبر فيس بوك يوميا

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلًا : أرجو الالتزام بنصائحنا بالتحضير والمذاكرة الجيدة باستخدام ما وفرناه على منصة التعلم في بنك المعرفة المصري، مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كي تكون النتيجة أفضل، لافتًا إلى أن هدف وزارة التربية والتعليم حاليا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات متوسطة المستوى، ولكن المشكلة في الإصرار علي التحضير والمذاكرة بدون تعلم حقيقي.وقال وزير التربية والتعليم ، إن هناك شكوى ممنهجة يتم ترديدها بعد كل امتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصها : الامتحان من بره المنهج! حرام اولادنا تضيع كده!" ، وأنا أرد قائلا : ان الامتحانات ليست من خارج المنهج وأؤكد للمرة المائة هذه عبارة مضللة وغير علمية.وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الامتحانات في العالم أجمع تقيس فهم مستهدفات التعلم ، وليست تكرار لمسألة معروفة متفق عليها تدربنا على حفظها واستعادتها. ليس هذا تعليما وإنما تحايل للحصول علي درجات زائفة لا تعكس أي فهم لما كان ينبغي فهمه.وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصفين الاول والثاني الثانوي هذا العام، هي "سنوات نقل عادية" جدا بلا تنافسية أو تأثير على المجموع المؤدي للالتحاق بالجامعات.وأكد وزير التربية والتعليم أن طلاب اولي ثانوي يؤدوا الامتحانات ورقيا "على مستوى الادارة" مما يعني وجود ٢٧٠ امتحان مختلف (مثل كل عام) ، أما طلاب 2 ثانوي فيمتحنون إلكترونيا لعدد اقل من "النماذج المختلفة المتساوية الصعوبة".وقال وزير التربية والتعليم : يجب استغلال هذه الامتحانات للتعود على نوعية الأسئلة الجديدة واستنتاج طرق التحضير المناسبة في المستقبل وإدراك عدم جدوى الدروس الخصوصية لهذا النوع من التقييم ، مؤكدًا أنه لا وجود لفكرة عدم تكافؤ الفرص في هذا المقام ولا يضيع حق أحد لانها سنة نقل ولان الهدف هو الانتقال للسنة الأعلى فقط.وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : بالتوفيق مع ثقتي الكاملة أن أولادنا قادرون على التعلم لو عقدوا العزم ولو أخلص المعلمون للهدف وآمن بضرورته أولياء الأمور.