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تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية .. 80.1% نسبة النجاح في مطروح

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:24 م
80.1% . نسبة الناجحين
80.1% . نسبة الناجحين في الدور الأول للشهادة الإعدادية بمطرو
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ايمن محمود
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين ،  نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس مطروح للفصل الدراسى الاول بنسبة نجاح 80.1% .

وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان للدور الأول بالصف الثالث الإعدادي 8019 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور من بينهم 7486 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 5995 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 80.1 %.



وأضاف مدير تعليم مطروح،  أنه جرى العمل في 4 كنترولات بالمحافظة، وهي في الإدارات التعليمية مرسى مطروح، والحمام، وسيدى براني، وسيوة، مما نتج عن ذلك الدقة والسرعة في إعلان النتيجة.

ووجه محافظ مطروح خالص التهاني لجميع الطلاب الناجحين من طلاب الصف الثالث الاعدادي متمنيا لهم التوفيق فى الفصل الدراسى الثانى .
نتيجة الشهادة الإعدادية .. 80.1% نسبة النجاح في مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية .. 80.1% نسبة النجاح في مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية .. 80.1% نسبة النجاح في مطروح
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