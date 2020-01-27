خطة بديلة .. أول تعليق من إيران على صفقة القرن

علقت إيران على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد خروج صفقة القرن إلى العلن، غدا الثلاثاء.





وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن صفقة القرن، هي خطة وهمية، وأنها ستكون "ميتة" عند وصولها.





وكتب ظريف على تويتر:"بدلا من صفقة القرن الوهمية، والتي ستكون ميتة بمجرد وصولها..من الأفضل لمن يصفون أنفسهم بـ(أبطال الديمقراطية) أن يقبلوا الحل الديمقراطي المقترح من قبل آية الله (المرشد الإيراني علي خامنئي)".





وأضاف:"استفتاء يحدد بموجبه جميع الفلسطينيين - مسلمين أو يهود أو مسيحيين- مستقبلهم".





وتواجه صفقة القرن رفضا واسعا من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون لديها فرصة للنجاح، مؤكدا أن البيت الأبيض سيعلن خطة السلام مساء الثلاثاء.





وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائلي قال ترامب "على الفلسطينيين أن يعجبوا بخطة السلام لأنها جيدة لهم".





وأضاف ترامب أن الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن وتعتبرها عظيمة.





فيما شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي على دعمه لإسرائيل، وأضاف أن خطة ترامب للسلام قد تكون "فرصة القرن".





وفي وقت سابق رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقي مكالمة هاتفية، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية.



