AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطة بديلة .. أول تعليق من إيران على صفقة القرن

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
علقت إيران على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعد خروج صفقة القرن إلى العلن، غدا الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن صفقة القرن، هي خطة وهمية، وأنها ستكون "ميتة" عند وصولها.

وكتب ظريف على تويتر:"بدلا من صفقة القرن الوهمية، والتي ستكون ميتة بمجرد وصولها..من الأفضل لمن يصفون أنفسهم بـ(أبطال الديمقراطية) أن يقبلوا الحل الديمقراطي المقترح من قبل آية الله (المرشد الإيراني علي خامنئي)".

وأضاف:"استفتاء يحدد بموجبه جميع الفلسطينيين - مسلمين أو يهود أو مسيحيين- مستقبلهم".

وتواجه صفقة القرن رفضا واسعا من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون لديها فرصة للنجاح، مؤكدا أن البيت الأبيض سيعلن خطة السلام مساء الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائلي قال ترامب "على الفلسطينيين أن يعجبوا بخطة السلام لأنها جيدة لهم".

وأضاف ترامب أن الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن وتعتبرها عظيمة.

فيما شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي على دعمه لإسرائيل، وأضاف أن خطة ترامب للسلام قد تكون "فرصة القرن". 

وفي وقت سابق رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقي مكالمة هاتفية، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو حصل على هدية القرن.. تفاصيل

إعلان صفقة القرن قبل الثلاثاء المقبل.. ترامب يفاجئ الفلسطينيين

بنود صفقة القرن حول إقامة دولة فلسطينية.. تعرف عليها

قبيل إعلان صفقة القرن بساعات.. أول رد من الرئاسة الفلسطينية

نتنياهو حول الإعلان المرتقب لخطة ترامب للسلام: فرصة لا يجوز تفويتها

فلسطين تهدد: لن نسمح بتمرير صفقة القرن

ترشيحاتنا

معقل الفيروس القاتل.. ووهان خالية تماما بعد انتشار كورونا.. فيديو

الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد المحتالين

كلام نهائي.. المقاصة يحسم مصير التعاقد مع إيمونيكي

ملابسها جريئة.. 20 إطلالة لـ زينة

أخبار الرياضة..عقوبات تنتظر تونس بسبب أبطال اليد.. كاف يحسم اسم حكم موقعة الأهلي في أم درمان..وأسطول سيارات محمد صلاح الفاخر

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالجبنة والقشطة فى الفرن وبطاطس مشوية وكب كيك موز

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل