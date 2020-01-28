بلاغ يتهم البرادعي بالإساءة للشعب ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4473 بلاغات النائب العام ، اتهم فيه محمد البرادعى بالإساءة للدولة المصرية فى المحافل الدولية ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهى جماعة الإخوان الإرهابية .





ونص محمود فى بلاغه ، ان البرادعى يسئ للمصريين ويوجه لهم عبارات السباب والشتائم ووصفهم بأوصاف غير لائقة ، كما انه يحرض على إسقاط الدولة المصرية عبر دعواته التحريضية على الانقلاب على مؤسسات الدولة وهى نفس أهداف جماعة الإخوان الإرهابية من خلال نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وتكدير الأمن والسلم العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وإثارة الفتنة والقلاقل بين الشعب.





وأضاف محمود فى بلاغه ، ان البرادعى المقيم بالخارج منذ فترة طويلة دأب على تشويه صورة مصر فى المحافل الدولية والاساءة لشعبها و يمارس دورا تحريضيا ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ، وذلك عبر تصريحاته التى يطلقها على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر ومن خلال المؤتمرات الصحفية التى تعقدها له جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى ، متعمدا نشر أخبار كاذبة عن الشأن الداخلى المصري وإلصاقه الاتهامات الباطلة ضد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية بغرض تشويه صورة مصر فى الخارج ، وطلبه التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصرى .



