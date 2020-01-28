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حوادث

تجنبا للحوادث وحفاظا على حياة المواطنين.. المرور: نصائح مهمة لقيادة آمنة على الطرق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:01 ص
الشبورة على الطرق
الشبورة على الطرق
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أحمد مهدي
تواصل غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، عمليات المراقبة الدورية ومتابعة الطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

ونشرت الادارة العامة للمرور، تحذيرات جاءت كالتالى:
- ضرورة القيادة تحت السرعات القانونية، وتجنب السرعات الزائدة كونها القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.
- وتضمنت النصائح خطأ الغير، وذلك بالطريقة الوحيدة الآمنة، وهى تهيئة مسافة كافية "منطقة أمان" حول السيارة للتحرك فى نطاقها.
- وضرورة عمل استعمال جهاز الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها وتجنب استعمال الفرامل فى الطرق الزلقة.
- ضرورة تحكم قائد السيارة فى أعصابه أثناء القيادة والذي يعتبر عاملًا أساسيًا للسلامة.
- عدم استخدام الأضواء العالية والمبهرة داخل المدن، وكذلك عدم استعمال المصابيح الكاشفة حيث تتسبب فى إبهار بقية مستخدمى الطريق.
- لابد من القيادة باستخدام حزام الأمان، وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز مع عجلة القيادة والطريق.
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