لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم

تعد قبة ضريح سيدى على بن عنان بقرية ميت أبو خالد - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية كأحد المبانى التراثية والحضارية ذات الطابع التاريخى والحضارى بمنطقة آثار جنوب الدقهلية .

حيث اعدت منطقة آثار جنوب الدقهلية للآثار الإسلامية والقبطية داتا للآثار المسجلة والمباني ذات الطابع التاريخي والحضارى ضمن أعمال المسح والتوثيق بها برئاسة الدكتور رضا موسى مدير آثار جنوب الدقهلية .

حيث اعدت منطقة آثار جنوب الدقهلية للآثار الإسلامية والقبطية داتا للآثار المسجلة والمباني ذات الطابع التاريخي والحضارى ضمن أعمال المسح والتوثيق بها برئاسة الدكتور رضا موسى مدير آثار جنوب الدقهلية .









حيث قالت جهاد أحمد سليمان مسئول مئذنة الغمرى ومفتش آثار بجنوب الدقهلية ان ضريح سيدى علي بن عنان كما ذكره الدكتور عبد الستار النعيرى فى مخطوطة رسالة الماجستير الخاصة به أن الوثائق تشير إلى انه هو شيخ مشايخ السادة العنانية التى ترجع نسبها الي سيدنا عمر بن الخطاب كما يعتبر هو الجد الأكبر السادة العنانية ، وتم دفنه في هذا الضريح .





وأضافت أنه لم يتم الوصول الى تاريخ انشاء محدد للقبة وهو عبارة عن مساحة مربعة تحولت تلك المساحة المربعة إلى مثمن بواسطة حنايا ركنية ( عبارة عن ثمان حطات من المقرنصات من أسفل يعلوها أربعة حطات ثم تنتهى بصفين من الحطات ) .





ووصفت قائلة "يعلو منطقة الانتقال رقبة القبة وتشمل الرقبة على ثمان فتحات مصمتة وأربعة نوافذ إضاءة وتهوية ، وتعلو رقبة القبة قبة مضلعة محدبة يبدو عليها غاية الاتقان والجمال في تصميمها ويعلوها سفود ينتهى بهلال .





وسردت حيث تتوسط كتلة المدخل الجهة الشمالية الغربية وتعد هى الواجهة الرئيسية للضريح ، وهى عبارة عن فتحة مستطيلة يكتنفها مكسلتين ويغلق عليه باب حديدى حديث الصنع ، ولكن يذكر المشرفين على فتح وخدمة الضريح أن المكسلتين والباب الحديث ليست من عصر الإنشاء ويفضى باب الدخول بكتلة المدخل مباشرة إلى داخل الضريح والذى يتوسط المساحة من الداخل مقصورة خشبية نفذت الزخارف عليها بزخارف هندسية بطريقة الخرط وتنتهى المقصورة من أعلى بشرفات علي هيئة محاريب ، ويغلق عليها ضلفتى باب خشبي وهما من عصر الإنشاء .





و تابعت "زخرف باطن القبة بزخارف هندسية عبارة عن جامة مستديرة يخرج منها أشكال مثلثة زخرفت من الداخل بزخارف نباتية علي هيئة زهرة اللوتس والتى يخرج منها مراوح نخيلية .





واختتمت "يحتوى على ثلاث دخلات بكل جدار من الجدران الثلاثة تشبه المحاريب ولكن المحراب الرئيسى يقع في الجهة الجنوبية الشرقية ، عبارة عن حنية نص دائرية مقببة يعلوه نافذة قندلية مدببة ".