AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديربي مانشستر.. اليونايتد يتفوق على السيتي في كأس الاتحاد.. وليفربول الأكثر تتويجاً

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:43 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
Advertisements
حسن العمدة
يلتقى العملاقان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ما تسمى بكأس كاراباو ،على ملعب الاتحاد اليوم ، فى تمام الساعة 9:45 .

وتفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجًا باللقب.

ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.

ونقدم لكم  تاريخ مواجهات الفريقين فى كأس الاتحاد الإنجليزي ، حيث واجه الفريقين فى 8 لقاءات:

- فاز مانشستر سيتي في 3 مباريات.
- فاز مانشستر يونايتد فى 4 مباريات.
- تعادل الفريقان فى لقاء وحيد.
- سجل مانشستر يونايتد 14 هدف ، بينما سجل مانشستر سيتي 10 أهداف .

ويُعد ليفربول الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد الانجليزي بـ 8 مرات، ويأتي مانشستر سيتي فى المركز الثاني بـ 6 ألقاب، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بـ5 مرات متساويا مع استون فيلا بـ5 .

وقاد محمد حسن تريزيجيه فريق أستون فيلا الي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يونايتد يتحدى السيتي في ديربي مانشستر بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

قمة السيتي ويونايتيد.. 5 معلومات قبل ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

اليونايتد ضد السيتي | السيتيزينز يقسو على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف في 40 دقيقة

مان يونايتد ضد مان سيتي.. السيتيزينز تقسو على كتيبة سولشاير بثلاثية في الشوط الأول

أستون فيلا ينهي الشوط الأول متقدما على ليستر سيتي بـ كأس كاراباو

ترشيحاتنا

بعد ظهور كورونا .. اتحاد الكرة يعلق على مصير السوبر في الإمارات

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

10 على 10.. سيدات الأهلي تحقق العلامة الكاملة في دوري الكرة الطائرة بالفوز على الزمالك

قتل 5 مواطنين.. حفظ التحقيقات في مذبحة أوسيم لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم.. صور

بعد القبض على رئيس مدينة مرسى علم.. محافظ البحر الأحمر: لا تستر على أي فاسد

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلى فى دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بسبب كورونا.. بريطاني أمام خيارين: ترك زوجته الصينية أو البقاء معها في ووهان الموبوءة