ديربي مانشستر.. اليونايتد يتفوق على السيتي في كأس الاتحاد.. وليفربول الأكثر تتويجاً

يلتقى العملاقان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ما تسمى بكأس كاراباو ،على ملعب الاتحاد اليوم ، فى تمام الساعة 9:45 .





وتفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجًا باللقب.





ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.





ونقدم لكم تاريخ مواجهات الفريقين فى كأس الاتحاد الإنجليزي ، حيث واجه الفريقين فى 8 لقاءات:





- فاز مانشستر سيتي في 3 مباريات.

- فاز مانشستر يونايتد فى 4 مباريات.

- تعادل الفريقان فى لقاء وحيد.

- سجل مانشستر يونايتد 14 هدف ، بينما سجل مانشستر سيتي 10 أهداف .





ويُعد ليفربول الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد الانجليزي بـ 8 مرات، ويأتي مانشستر سيتي فى المركز الثاني بـ 6 ألقاب، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بـ5 مرات متساويا مع استون فيلا بـ5 .





وقاد محمد حسن تريزيجيه فريق أستون فيلا الي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .



