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مرأة

بـ 10 جنيهات.. 5 نصائح مذهلة للقضاء على السيلوليت في شهر

الخميس 30/يناير/2020 - 03:34 ص
طرق للتخلص من السيلوليت
طرق للتخلص من السيلوليت
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نهى هجرس
يعد السيلوليت من أهم المشكلات التي تواجه العديد من السيدات، خاصة اللاتى يزدن في الوزن بشكل كبير ثم يفقدن جزءا منه، كما توجد العديد من العوامل التى تسببه.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكِ أهم النصائح للقضاء على السيلوليت.

1- الحركة بصورة دائمة، من خلال الرقص، أو ممارسة الرياضة بهدف التخلص من التراكمات الدهنية في أعلى طبقة في الجلد. 

2- المداومة في الذهاب إلى غرف "ساونا" والحمام المغربي، ما ينشط عملية التمثيل الخاصة بالخلايا الدهنية.

3- الخضوع لجلسات تدليك، باستخدام "كريمات" غنية، ويفضل المنتجات التى تحتوى على الكستناء الذي يقوي الشعيرات الدموية ويساعدها في أداء وظيفتها، كما ينصح باستخدام "الكريمات" الغنية بالفيتامين "أ" الملين للجلد.

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4- التقليل من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، كمشتقات الحليب كامل الدسم والبسكويت والمعجنات والشوكولاتة والمقليات.

5- الغذاء السليم والرياضة المنتظمة، خلال مرحلة انقطاع الطمث المسؤولة عن الخلل، الذي يطرأ على توازن الهرمونات والمؤثر بدوره على الأوعية اللمفاوية.
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