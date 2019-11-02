مش هتصدقي.. اقضي على سيلوليت الأذرع بهذه الطريقة

تعاني بعض السيدات من مشاكل في شكل الذراع وعلى الرغم من ذلك عادة ما نولي معظم انتباهنا إلى البطن والأرداف والساقين عند الذهاب لصالة الألعاب الرياضية، وننسى أذرعنا تمامًا، على الرغم من أنها تحتاج إلى العناية الشديدة وقد تصاب بالسيلوليت مما يفقدنا المظهر الجذاب، جمع موقع "Bright Side" تمارين فعالة لذراعيك، يمكنك القيام بها.



- قومي بالوقوف على قدميك بحيث يصبحوا على نفس سواء عرض كتفيك، ثم قومي بتوسيع ذراعيك على جانبي جسمك، واغلقيهم مرة آخرى في شكل دائري ،ثم قومي بتدوير ذراعيك بسرعة في اتجاه عقارب الساعة 20 مرة .



- قومي بالوقوف بحيث تصبح ساقيك بعيدة عن بعضها البعض، ثم خذي ذراعيك إلى الجانبين، واجلبيهما إلى الأمام، واجعليهما يتداخلان بحيث يصبح شكلهما كحرف ال "X" ، ثم اعيديهما للوضع الأصلي، وكرري هذا التمرين من 10 لـ 20 مرة، ثم ارخي ذراعيك لأسفل لمدة 15 ثانية .



- قفي بحيث تصبح قدميك في سواء عرض الكتفين، ثم قومي بتوسيع ذراعيك على جانبي جسمك، بتوزاي مع الأرض، واغلقي يديك مرة آخرى، وكرري هذه الحركة 20 مرة، ثم ارخي ذراعيك لأسفل لمدة 15 ثانية، وكرري هذا التمرين من 10 لـ 15 مرة .