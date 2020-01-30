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رياضة

فريق يد المنيا يفوز على بترول أسيوط وديا استعدادا للترقي

الخميس 30/يناير/2020 - 07:51 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا
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رباب الهوارى
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا الفوز على فريق بترول اسيوط، بنتيجة ( 31 / 26 ) ، ضمن تحضيرات الفريقين لدور الترقي المؤهل لدوري المحترفين، حيث أقيمت المباراة بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي.

وقال هيثم حمدي المدير الفني للمنيا، إن المباراة تعد من الاستعدادات الهامة للفريق قبل خوض منافسات الترقي، خاصة أن فريق البترول من الفرق القوية والفوز عليه يعطي دافع جيد للاعبين قبل المنافسات الرسمية.

أضاف أن الفريق سيخرج للعب البترول مرة أخرى السبت القادم بأسيوط، وبعدها يحصل اللاعبون على اجازة، ثم يتم استئناف التدريبات بالمنيا قبل مواجهة القناة في أولى جولات الترقي السبت بعد القادم. 

وكان الفريق المنياوي قد ضمن التأهل للترقي والذي تنطلق مبارياته في 8 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يواجه فريق المنيا 3 فرق ذهابا وإيابًا وهي : القناة، أسيوط الرياضي، الترسانة .
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