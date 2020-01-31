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رياضة

الفيوم يدعم صفوفه بصفقتين في انتقالات يناير

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:26 م
الفيوم
الفيوم
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كتب: رباب الهوارى
أعلن مسئولو مجلس ادارة فريق الفيوم عن اتمام التعاقد مع صفقتين فقط بفترة الانتقالات الشتوية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
حيث نجح مسئولي فريق الفيوم في اتمام التعاقد مع اللاعب محمود عرفات مهاجم فريق كوكاكولا .
وضم اللاعب علي عفيفي مهاجم فريق الأوليمبي .
وكان فريق الفيوم قد شهد تغير أكثر من مدير فنى منذ بداية الموسم ،حيث نجح مجلس إدارة نادي الفيوم في التعاقد مع نجم الإسماعيلى السابق محمد محسن أبو جريشة لتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم في دوري القسم الثاني بعد اعتذار حسين عبداللطيف عن استكمال المهمة لتديب منتخب الكرة النسائية .
قبل أن يتقدم أبوجريشة باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من فريق شبان قنا بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى ،وتولي محمد يوسف القيادة الفنية المدير الفني لفريق ديروط تقدمه بالاستقالة من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج على مستوى دوري القسم الثاني والأدوار التمهيدية في بطولة كأس مصر .
وأخيرا أسند المهمة الفنية للمدير الفنى كرم جابر لاستكمال باقي جولات الفريق بالقسم الثانى .
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