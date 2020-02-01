فيديو مسرب.. زينب الغزالى تبيع نفسها لـ حسن البنا.. شاهد

عرضت الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لـ الإخوانية زينب الغزالى وهو تبيع نفسها للدعوة على حد تعبيرها.





وظهرت زينب الغزالى من خلال الفيديو وهى تقول:"أنا زينب الغزالى أبيع نفسى لجماعة الإخوان وانا جارية لحسن البنا وأمة عنده فهو حر التصرف يوظفنى كيفما شاء لصالح الدعوة والجماعة".





وقالت امانى الخياط ،:"التنظيم الإرهابي يؤكد دونية المرأة الإخوانية، من خلال تصدير كوادر على هيئة زينب الغزالى وعزة الجرف الذين يبيعون أنفسهم من أجل أفكار الجماعة الإرهابية".





وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.





"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.



