المحترم الإنسان الجميل.. رسالة مؤثرة من مساعد هيكتور كوبر لـ شريف إكرامي





وجه محمود فاير المدرب المساعد السابق للمنتخب الأول في عهد هيكتور كوبر رسالة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عقب إعلانه الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.





وكتب فاير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "المحترم المحترف الإنسان الجميل، أثرت فيا أنا بشكل شخصي كإنسان عاقل فاهم مهني محترف، منتظرين منك لسه كتير، في أي خطوة تأخذها وراك وندعمك، ربنا يوفقك حبيبي على أي اختيار تاخده".





وأعلن شريف إكرامي منذ قليل قراره بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حيث وجه رسالة شكر للجماهير و للمسؤولين في الفريق مشددا أنه يسعى للمشاركة بشكل أساسي فضلا عن الجلوس على دكة البدلاء.



