AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:06 م
تعليم الاسماعيلية
تعليم الاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول لنصف العام الدراسى للشهادة الاعدادية لهذا العام 2019/2020. وينشر صدي البلد رابط إعلان النتيجة طبقا لرقم الجلوس وهو http://prepmidyear.epizy.com/ 

وبلغت النسبة العامة للنجاح 76.57% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.



وكان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميا واعلانها.

 وأشار إلى أن أجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 23095طالبا وطالبة حضر منهم 22943 طالبا.  

وأشاد محافظ الاسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم و جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة واعضاء ورئيس الكنترول لما حققوه من انجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح. وقدم المحافظة التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب متمنيا المزيد من التقدم والنجاح للجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات نصف العام الدراسي

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالمحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية : تصحيح 80% من الامتحانات والإعلان قريبا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 في الإسماعيلية .. تعرف على موعدها

تعليم البحيرة.. جار رصد الدرجات والنتيجة خلال أيام.. إعلان المؤشرات الأولية لنسب النجاح في المواد بشمال سيناء.. تعليم الدقهلية: عملية التصحيح مستمرة والنتيجة أواخر الأسبوع القادم

اعدادية القليوبية.. مادة الدراسات تحسم النتيجة وإعلانها الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

احترس .. تناول هذا الجزء من الدجاج يتسبب في كوارث صحية

موقف طريف لـ علي جبر بعد انتهاء مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو في الكونفدرالية ..فيديو

حبس أبو الفتوح بقضية جديدة 15 يوما بالانضمام لجماعة إرهابية

بعد حادث خالد بشارة بـ مرسيدس g63 .. تعرف على أسباب تعطل الوسائد الهوائية

أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

اخبار الرياضة.. دليل جديد يورط الهلال في أحداث مباراة الأهلي.. رد فعل رمضان صبحي على رحيل شريف إكرامي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور