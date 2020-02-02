ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية





وبلغت النسبة العامة للنجاح 76.57% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.













وكان الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، قام بعرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميا واعلانها.





وأشار إلى أن أجمالى أعداد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 23095طالبا وطالبة حضر منهم 22943 طالبا.





وأشاد محافظ الاسماعيلية بجهود وكيل وزارة التربية والتعليم و جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة واعضاء ورئيس الكنترول لما حققوه من انجازات وارتفاع النسبة العامة للنجاح. وقدم المحافظة التهنئة بالنجاح لجميع الطلاب متمنيا المزيد من التقدم والنجاح للجميع.