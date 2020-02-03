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تعليم

وظائف خالية بمديرية التربية والتعليم بأسوان .. اعرف التفاصيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:01 ص
التربية و التعليم
التربية و التعليم
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ياسمين بدوى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن فتح باب التقديم لشغل عددا من الوظائف التالية ندبا بناءا على الفاكس الوارد من الادارة المركزية لرياض الاطفال والتعليم الاساسي بوزارة التربية والتعليم.




وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أن هذه الوظائف تتمثل في : موجه أول تعليم 2.0 بالادارات التعليمية من بين الفئات التالية : (موجهي المواد الدراسية ، معلمي الفصل الحاصلين على مؤهل عال تربوي ، معلم أول أ أو معلم خبير أو كبير معلمين ممن قاموا بالتدريس كمعلم فصل في نظام التعليم الجديد ، متابعين من حلقة التعليم الابتدائي من الحاصلين على مؤهل عال تربوي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أنه يشترط للحصول على بهذه الوظائف : أن يكون المتقدم ممن حصلوا على تدريبات موجهي الصفوف الاولى ، وأن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم خبير على الاقل بالنسبة لشغل وظئيفة موجه اول مديرية وإدارة ، و معلم أول أ لشغل وظيفة موجه على الاقل .

و يشترط ألا يقل تقرير الكفاية عن كفء في آخر سنتين ، وألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية وقت تقديم الطلب ، وحتى صدور الامر التنفيذي، وألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاءالموقع عليه.
وقالت مديرية التربية والتعليم بأسوان : تقدم الطلبات مرفقا بها المستندات المطلوبة للتقديم المتمثلة في (طلب شغل الوظيفة نموذج 2 ، و صحيفة احوال حديثة معتمدة مع استيفاء خانة الجزاءات وجودا و عدما ، صورة معتمدة من اخر تقريرين ، وصورة طبق الاصل مما يثبت حضور المتقدم لتدريبات موجهي الصفوف الاولى ، وصورة طبق الاصل من المؤهلات الدراسية ، إلى ادارة تنسيق الوظائف الاشرافية بديوان عام المديرية خلال 10 أيام
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