انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-2-2020

أسعار

اليوم الاثنين 3-2-2020 في مصر، سجلت انخفاضا جديدا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

عيار 21 إلى 695 جنيها بعد أن كان

أمس الأحد، 698 جنيها لعيار 21 ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة

اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.