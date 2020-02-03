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تعليم

التعليم: عودة الدراسة 8 فبراير .. ونتعاون مع الصحة للحفاظ على سلامة الطلاب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:14 م
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : إن الدراسة ستبدأ في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.
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