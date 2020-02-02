شاهد.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 تظهر بـ4 ألوان.. تعرف على تفسير كل لون

أعلنت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وذلك من خلال الرابط التالي : http://studg11.emis.gov.eg/





وقد ظهرت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 للطلاب في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به .





وقال وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ، و مدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.





وقالت وزارة التربية والتعليم: تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، و تشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول ، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم قائلة: تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.



