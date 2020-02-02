AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.. التعليم: هؤلاء الطلاب لن يجدوا نتيجتهم اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:09 م
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا، واضطروا لتأدية الاختبار ورقيًا في بعض المواد، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.


ويمكن الآن لمن يهمه الأمر، الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس، من خلال الدخول على الرابط التالي:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، لابد من اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه. 

2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود". 

3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 غدا .. عبر هذا الرابط

إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في الثالثة عصرا .. و3 خطوات للحصول عليها

تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقع التعليم تمهيدًا لإعلانها 3 عصرًا

التعليم: ألزمنا المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 في مكان ظاهر اليوم

بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

أول لقطات لـ المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.. شاهد

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

التعليم: ألزمنا المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 في مكان ظاهر اليوم

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

أسطورة ليفربول يسخر من محمد صلاح لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟