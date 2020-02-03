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رياضة

رجالة الأهلي.. شاهد أحدث ظهور لـ حسام عاشور ووليد سليمان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 م
حسام عاشور و وليد
حسام عاشور و وليد سليمان
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سيد احمد
نشر حسام عاشور لاعب النادى الاهلى وقائد الفريق صورة له مع اللاعب وليد سليمان أثناء عودتهما من رحلة السودان، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق عدد من متابعيه قائلا: "الأساطير - رجالة الأهلى - المحترمين".
يذكر أن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أعلن عن رحيله عن النادي الأهلي بعد نهاية عقده في الموسم الحالي مؤكدًا أنه سيكشف عن خطوته المقبلة حين الاستقرار عليها.
كان الأهلى تعادل مع الهلال السوداني بهدف لمثله في أخر مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليصعد الفريق الأحمر إلى دور الثمانية برفقة النجم الساحلي التونسي.
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A post shared by HossamAshour 🔩 (@hossam_ashour.25) on

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