رجالة الأهلي.. شاهد أحدث ظهور لـ حسام عاشور ووليد سليمان

نشر حسام عاشور لاعب النادى الاهلى وقائد الفريق صورة له مع اللاعب وليد سليمان أثناء عودتهما من رحلة السودان، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وعلق عدد من متابعيه قائلا: " الأساطير - رجالة الأهلى - المحترمين".

أعلن عن رحيله عن النادي الأهلي بعد نهاية عقده في الموسم الحالي مؤكدًا أنه سيكشف عن خطوته المقبلة حين الاستقرار عليها. يذكر أن شريف إكرامي ، حارس مرمى النادي الأهلي،