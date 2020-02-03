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رياضة

لاعب الأهلي يثير الجدل بالتواجد في لقاء إنبي والمقاولون العرب | تفاصيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:32 م
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
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حسام الحارتي
حرص محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حضور مباراة إنبي والمقاولون العرب التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح إنبي بهدفين مقابل هدف .

وتواجد محمد مجدي قفشة بمدرجات استاد بتروسبورت من أجل متابعة لقاء إنبي والمقاولون العرب ، مما أثار تعجب جماهير النادي عن سبب تواجده في ذلك اللقاء .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزا هاما على منافسه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز .

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين وتمكن لاعبو إنبي من السيطرة على أحداث المباراة وإحراز الهدف الأول في الدقيقة " 29" عن طريق اللاعب محمود قاعود  من خلال رأسية قوية عقب استقبال عرضية قوية من عبد الرحمن عماد ، لتسكن شباك المقاولون العرب.

وتمكن محمد شريف من إحراز الهدف الثاني في شباك المقاولون في الدقيقة " 64" من  خلال هجمة منظمة  من قبل لاعبي إنبي تنتهي بتمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء  ليتمكن شريف من وضعها بطريقة مباشرة لتسكن شباك المقاولون .

وقبل انتهاء المباراة تمكن لاعبو المقاولون العرب من السيطرة على المباراة وتسديد الهجمات حتى إحراز الهدف الأول في الدقيقة "75" عن طريق اللاعب  سيف الدين الجزيري من خلال ركلة جزاء .

وحاول لاعبو المقاولون إحراز هدف التعادل في شباك نادي إنبي ولكن لم يمهلهم الوقت لتنتهي المباراة بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف للمقاولون.

ويحتل إنبي المركز السادس برصيد "23" نقطة بينما تواجد المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد "32" نقطة  من جدول ترتيب الدوري المصري .
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