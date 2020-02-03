لاعب الأهلي يثير الجدل بالتواجد في لقاء إنبي والمقاولون العرب | تفاصيل

وإحراز الهدف الأول في الدقيقة " 29" عن طريق

من خلال

رأسية قوية عقب استقبال عرضية قوية من عبد الرحمن عماد ، لتسكن شباك المقاولون العرب.

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين وتمكن لاعبو إنبي من السيطرة على أحداث المباراة