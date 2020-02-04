بورش 911 GT2 RS معدلة تنجح في الوصول إلى سرعة لم تتخيلها..فيديو

تعتبر فئة GT2 RS هي أقوى فئات 911 السيارة الرياضية الشهيرة، وبفضل بعد التعديلات تمكنت من الوصول إلى سرعة 365 كم/س.

هذه السرعة والقوة الكبيرة تأتي من محرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.8 لتر وهو ما يجعله رقمًا مميزًا من محرك صغير نسبيًا بالمقارنة مع محركات عديدة تصل إلى ضعف هذا المحرك ولا تستطيع الوصول إلى هذه السرعة. بإضافة بعض التعديلات إلى هذا المحرك، تمكنت BBI Autosport من الوصول إلى هذه السرعة بعد أن قامت بتحديث كمبيوتر السيارة وتعديل أنظمة التبريد وتعديل التيربو واستبدال العادم بآخر من التيتانيوم ما رفع قوة المحرك بشكل جيد لم تكشف عنه الشركة المعدلة.

يذكر أن محرك بورش 911 GT2 RS ينتج قوة تبلغ 690 حصان وعزم يصل إلى 750 نيوتن-متر وبعد هذه التعديلات سيرتفع لأكثر من 740 حصانا بكل تأكيد.