نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.. وزير التعليم: طريقة حساب الدرجات المتداولة عبر فيس بوك "غلط"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يثار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن طريقة حساب الدرجات في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020.





ونفى وزير التربية والتعليم في مداخلة له على جروب تمرد معلمي الشرقية عبر تطبيق واتس آب كل يقال عبر فيس بوك عن ان كل مادة عليها 400 درجة وكل الطرق التي ذكرت عن طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع النهائي على هذا الأساس .





وقال وزير التربية والتعليم : كل ما يثار بهذا الشأن ليس سوي اجتهاد فردي ولكنه غير صحيح.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر ان تتيح الوزارة اليوم الثلاثاء تعديلا جديدا في شكل إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان النتيجة على الموقع الرسمي على للوزارة على الإنترنت.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أنه عندما يدخل طلاب ٢ ثانوي اليوم على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 ، سيجد كل طالب الدرجة التي حصل عليها في كل مادة مكتوبة.





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في النسخة المعدلة من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، ستكون الدرجة الكلية لكل مادة من 100 درجة و ليس من 400 حتى يسهل على الطالب حساب الأرقام ومعرفة مستواه في كل مادة





وتعليقا على الجدل الذي عاشه الطلاب الاثنين الماضي بعد أن فوجئوا بأن كل مادة في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 توحي بأن الدرجة الكلية من لكل مادة من 400 ، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: هذه النسخة التي ظهرت للطلاب ظهرت بشكل غير مقصود ، أما النسخة الصحيحة المبسطة التي سيسهل على الطلاب فهمها و قراءة وفهم درجاتها بسهولة فسوف تظهر اليوم ونؤكد ان كل مادة عليها 100 درجة فقط .





وأوضح المصدر أن الوزارة حرصت على إعلان الدرجات للطلاب بعد إعلان النتيجة بالألوان ، تلبية لمطالب الطلاب وأولياء الأمور الذين طلبوا معرفة مستوى أبنائهم بشكل واضح.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 مساء الأحد الماضي بالألوان و ليس الدرجات.





وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 كالتالي:





تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عاليا من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول" ، وتشير المنطقة الخضراء إلى أن "الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الأول.





بينما تشير المنطقة الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني"، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج إلى الصف الثاني الثانوي".



