لكل اسم حكاية.. شنراق والقرشية.. قبلتي الزبيب في الغربية بـ450 مصنعا

تعتبر قريتي "شنراق " و"القرشيه" بمركز السنطة بمحافظة الغربية، معقل صناعة الزبيب "العنب " على مستوي أكثر من 450 مصنع منتشر على مساحة 1400 فدان من العنب .

وهو ما يعد مصدر للرزق وأكل عيش المئات من الأسر والعائلات طوال أكثر 70 سنة مكتسبين خبرات الصناعات المتداوله بدول أوربا وشرق أسيا .

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ورصد "صدى البلد " ملامح انتشار العشرات من المشكلات والعراقيل التى تواجه مصنعي "الزبيب " وعلى رأسها عدم اهتمامي مسئولي جهه الاختصاص بوزارة القوي العاملة والأمن الصناعي ومجلس الوزراء فى توفير أليات تقنين أوضاعهم فى ظل صدور قرارات الإزالة المتوالية من جانب المحليات .

كما تبين من خلال التجول بجوانب ومداخل القريتين انتشار الأشجار والحدائق والمزارع الفاكهه المتخصصه فى زراعة الموالح والعنب علي مستوي 16 فدان بطول الطرق الفرعية الواصلة بين " القرشية – شنراق " و "تاج العجم – السنطة " فضلا عن شيوع الباعة من السيدات والرجال بطول الطريق لبيع العنب والحلوي الزبيب .





فى المقابل أكد حسن محمود احد عاملي مصانع الزبيب أنه أزمة نقص العمالة والركود فى أليات التسويق والمبيعات كارثه مدوية بسبب تهالك كميات الإنتاج والتى يبلغ قيمتها أكتثر من 150 ألف طن لعدم وجود أسواق للتحقيق أعلي استحقاقا للمبيعات خلال الوقت الجاري .





وأضاف بقوله " أرسلنا شكاوي وفاكسات رسمية إلي غرفة العمليات بمجلس الوزراء وديوان محافظة الغربية للإعراب عن تضررهم من تكبدهم خسائر المادية والتى تجاوزت أكثر من 50 مليون جنيه " مشيرا أن مراحل إنتاج الزبيب أصبحت ناقوس خطر يهدد مستقبل الصناعة الوطنية التى اصبح لها باع عالمي رفع خلاله رايه المصريين من خلال التصدير فى الفترة المقبلة .





من جانبه أجري محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بزيارة لقريتي القرشية وشنراق مركز إنتاج الذبيب بمركز السنطة للوقوف على إحتياجاتهما لتحويلهما إلى قري نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها ، جاء ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمستوى القرى والنهوض بمستوى الخدمات بها.





وخلال الجولة؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه مراحل إنتاج الذبيب ، مؤكدًا أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من أعمال البنية التحتية وتوفير كافة مستلزمات الصناعة المتطورة التي تعتمد على النظم التكنولوجية مع الحفاظ التام على هوية القرية.





كما أشار محافظ الغربية أن المحافظة بصدد تنظيم معرض لجميع منتجات القرى المنتجة بالمحافظة بطنطا والمحلة الكبرى لإظهار منتجات المحافظة وتقوية الفرص التسويقية لها خلال الفترة المقبلة .