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حظك اليوم الخميس 6-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:02 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 6-2-2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الخميس6- 2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 6-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: اليوم يطالبك الفلك بمعالجة أخطائك.. حاول أن تتصرف كما ينتظر منك الآخرون.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس يجعلك تميل للعصبية مما يعرضك لضغوط مع المحيطين بك.

برج الثور 
مهنيا واجتماعيا: أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك.
عائليا وعاطفيا: القمر بمنزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

برج الجوزاء 
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد يتسبب لك في أحداث أو نفقات مفاجئة وعليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. حاول أن تملأ روحك وعقلك بالإيجابيات لتتواصل جيدا مع الأحباب والأصدقاء.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان مما يحفزك ويمدك بالنشاط والجاذبية.
مهنيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط.

برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تهتم براحتك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث حياتك وأخبارك وتجنب الإعلان عن خططك.

برج العذراء
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تعيش أجواء احتفالية تمنحك شعورا بالسعادة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات، تستطيع اليوم أن تصلح علاقات.. استفد من الوقت الراهن.

برج الميزان
مهنيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك حساسا جدا وقد يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.. تحكم في حساسيتك.
عاطفيا وعائليا: تميل للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

برج العقرب
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في منزل الحب مما يجعل الجميع يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم إصرارا على تحقيق فوائد ويحالفك الحظ.

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وعليك أن تبتعد اليوم عن المغامرات المالية والمخاطرة في قراراتك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم اعتن بأقوالك تجنبا للصدام مع من حولك.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز ولا تنتظر الكثير ممن حولك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.

برج الدلو
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك.
عاطفيا واجتماعيا: تميل للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا.

برج الحوت
عاطفيا: القمر في منزل الحب وقد تلتقي اليوم بمن يلمس قلبك بكل الحب والاهتمام.
مهنيا وماليا: يساعدك الوضع الفلكي على أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

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