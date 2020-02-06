طلبوا فدية 2 مليون جنيه.. الأمن يعيد طفلا مخطوفا ببورسعيد ويضبط الجناة

تمكن رجال إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العميد محمد أبوغزالة من تحرير طفل وإعادته لأهله عقب اختطافه ومطالبة أسرته بفدية 2 مليون جنيه، كما تمكنوا من ضبط الجناة.





ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد بلاغ بادعاء اختطاف الطفل كريم خالد الشابوري بواسطة شخصين علي دراجة بخارية، ووصل اتصال تليفوني لوالد الطفل لطلب فدية ٢ مليون جنيه .





تم التواصل بين أهل الطفل ومديرية الأمن وعليه تم التنسيق لوضع خطة لاستعادة الطفل والقبض علي الجناة، وتم مجارة المختطفين ودفع المبلغ جزء من المبلغ ٨٥٠ ألف جنيه كجزء من الخطة تحت متابعة من الشرطة وتم إعادة الطفل لأسرته.





واستكمل ضباط البحث الجنائى خطتهم بتتبع الجناة وأرقام التليفون المستخدم في الواقعة.





ونجحت مديرية أمن بورسعيد من ضبط المنفذين لعملية الاختطاف والمدبر لها واستعادة كامل المبلغ المدفوع للجناة.