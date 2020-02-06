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حوادث

علاقة غير شرعية وراء الجريمة.. الأمن العام يكشف لغز جريمة مقتل عاطل بـ المنوفية

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:21 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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مصطفي الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط فتاة وشخصين آخرين قاما بقتل عاطل بالمنوفية.

بداية الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة الباجور من مستشفى الباجور العام باستقبالها عاطل 20 سنة مقيم مركز أشمون مصاب بطلق خرطوش بالرأس ( متوفى ).

بإنتقال مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنوفية وبسؤال سائق توك توك 19 سنة مقيم بذات الناحية قرر أنه حال سيرة والمتوفى بالتوك توك قيادته بطريق بدائرة المركز فوجئ بتوقف سيارة ملاكى وترجل منها أحد الأشخاص وقام بإطلاق عيار نارى على المتوفى وفر هاربًا وسقط منه السلاح المستخدم فى الواقعة ( فرد خرطوش ).

تم تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن المنوفية أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من مبلط سيراميك 40 سنه مقيم دائرة مركز الباجور، وشخص بالمعاش 50 سنة مقيم دائرة مركز أشمون، وربة منزل 18 سنة مقيمة دائرة مركز الباجور ( زوجة شقيق الأول ونجلة أخت الثانى ).

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة ملك المتهم الأول.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة لوجود علاقة بين المتوفى والثالثة حيث قامت الثالثة باستدراج المجنى علية وقامت بأستيقافة فقام الأول بقتله باستخدام السلاح النارى المضبوط وقام الثانى بضربه بعصا خشبية.
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