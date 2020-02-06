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تفاصيل استئناف الرحلات البريطانية المنتظمة لـ شرم الشيخ.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:26 م
اللواء خالد فوده
اللواء خالد فوده
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محمد حليم قنديل
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية سعيدة بعودة السياحة البريطانية إلى مصر بعد غياب طويل.

وأضاف اللواء خالد فوده مع الإعلامية رانيا هاشم خلال برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن محافظة جنوب سيناء ترحب بعودة السياحة البريطانية والروسية، مضيفا أن المحافظة على أتم استعداد لاستقبالهم.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن السياحة الإنجليزية بدأت فى رجوعها لمصر، مشيرا إلى أن أول رحلة طيران لمصر ستكون يوم 16 من الشهر الجاري.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه يلتقي بممثلي شركة إنجليزية تبدأ تسيير 5 رحلات أسبوعيا لشرم الشيخ، مضيفا أنه استفسروا عن حالة الأمن والاستقبالات والتأمين وخرجوا من مكتبة سعداء جدا بتلك الحالة الأمنية الجيدة.

وأشار إلى أن الذي يريد الدخول إلى شرم الشيخ لا بد من مروره عبر بوابات معينة بها كافة أنواع المعدات التي تؤمن المدينة.
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