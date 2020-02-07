معلق جزائري على لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن تعيين المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي معلقًا على مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك و الترجي التونسي يوم 14 فبراير الجاري.





كان رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، أعلن رسميًا خوض الفريق الأبيض لبطولة السوبر الأفريقى أمام فريق الترجى التونسى والمقرر لها يوم ١٤ فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، فى تمام السادسة مسًاء .





وقدمت السلطات القطرية تعهدا رسميا إلى نادى الزمالك بتأمين بعثة الفريق وحمايتهم من أى خطر خلال تواجد بعثة الفريق بالدوحة.





وتأمل جماهير الفارس الأبيض، فى تتويج فريقها بالبطولة، لاستعادة أمجاده الماضية، والتي كانت أخرها موسم ٢٠٠٣، عندما حقق جيل الزمالك فى هذه الفترة بطولة السوبر الأفريقى أمام الوداد المغربى .



