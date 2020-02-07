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رياضة

معلق جزائري على لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:27 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن تعيين المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي معلقًا على مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك و الترجي التونسي يوم 14 فبراير الجاري.

كان رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، أعلن رسميًا خوض الفريق الأبيض لبطولة السوبر الأفريقى أمام فريق الترجى التونسى والمقرر لها يوم ١٤ فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، فى تمام السادسة مسًاء .

وقدمت السلطات القطرية تعهدا رسميا إلى نادى الزمالك بتأمين بعثة الفريق وحمايتهم من أى خطر خلال تواجد بعثة الفريق بالدوحة.

وتأمل جماهير الفارس الأبيض، فى تتويج فريقها بالبطولة، لاستعادة أمجاده الماضية، والتي كانت أخرها موسم ٢٠٠٣، عندما حقق جيل الزمالك فى هذه الفترة بطولة السوبر الأفريقى أمام الوداد المغربى .

وينفرد الأهلي بصدارة الفرق الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الأفريقي بـ٦ ألقاب، ويأتى الزمالك فى المركز الثانى بثلاث ألقاب متساويًا مع فريق مازيمبى الكنغولى، بينما حصد الترجى التونسى اللقب مرة واحدة عام ١٩٩٥ .
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