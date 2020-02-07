نجل مخرج فوازير فطوطة يكشف كواليس اختيار اسم المسلسل.. شاهد

قال المخرج وائل فهمي عبدالحميد، نجل المخرج الكبير فهمي عبد الحميد مخرج فوازير فطوطة وألف ليلة وليلة، إن والده كان يعشق الهدوء والعزلة لذلك قرر البقاء بالقناطر الخيرية حتى وفاته.





وتابع فهمى عبدالحميد خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "الشاعر عبدالسلام امين كان كاتب مميز لفوازير رمضان وكانت لها علاقة وثيقة وقوية بوالدي".





وأكمل:"والدى كان يستجيب دوما لآراء الناس، ويستمع للجميع، موضحا:"والدى قرر تغيير لبس فطوطة من الأسود للأخضر لمجرد استماعه لرأى طفل".





ونوه نجل مخرج الفوازير فهمي عبدالحميد، إلى والده كان يولي اهتماما كبيرا بالطفل، معقبا: "كان يقول لو الطفل حبني وحب الشخصيات التي أقدمها فهذا كافي بالنسبة لي".



