جهود متواصلة بأسوان.. إعلان حالة الطوارئ فى المستشفيات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. واستقبال أحدث سيارة ذاتية التعقيم بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. صور

جهود متواصلة بأسوان وإعلان حالة الطوارئ فى المستشفيات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "الكورونا"

السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى كما ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو البواخر النيلية



تدريب جميع أطباء مستشفيات الحميات على تعريف الحالة والتشديد على تطبيقه





جهود متواصلة تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لتحقيق أعلى درجات التأمين الطبى للأمراض المعدية والتأمين الطبى والصحى الكامل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتنوعة وإعلان حالة الطوارئ فى المستشفيات عامة ومستشفيات الحميات خاصة، بجانب تشديد الرقابة الوقائية بالحجر الصحى على منافذ السفر والموانئ والمطارات الدولية فى ظل ظهور مرض "الكورونا".





وفى هذا الإطار يلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز هذه الجهود، والتى تمثلت فى استقبال محافظة أسوان لأحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، والتى يتجاوز سعرها 5.5 مليون جنيه، والتي تأتي ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.





وأكد طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة أنها تقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية، ومنها مرض كورونا، حيث إنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع آخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات.









فى السياق نفسه، أوضح عمرو الحلوانى، مشرف عام بمرفق الإسعاف بأسوان، أن السيارة يعمل عليها فريق طبى مكون ثلاثة أفراد أو اثنين فقط هما؛ السائق بالإضافة إلى مسعف أو اثنين، وهذا الطاقم الطبى تم تدريبه بالقاهرة على التعامل مع هذه السيارات وضمن 3 أطقم إسعاف تم إجراء تجربة عملية لهم عن كيفية التعامل مع الحالة دون اللمس بشكل ذاتى ومتطور.

من جانبه، قال الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو البواخر النيلية التى تقل عددًا من السائحين أو الفنادق الثابتة أو أى موقع آخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات.







فيما أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن الإدارة أعلنت حالة الطوارئ القصوى فى ضوء ظهور فيروس كورونا المستجد بدولة الصين بناءً على توجيهات وزارة الصحة، وذلك تجنبًا ومنع دخول المريض داخل البلاد.

وقال مصطفى أبو المجد إن حالة الطوارئ شملت جميع الإدارات التابعة للطب الوقائى بالمحافظة مع منع الإجازات، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكيد على سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول على مستوى المحافظات التى يتواجد بها دخول "جوية وبرية وبحرية" مع منع الإجازات للعاملين وزيادة القوة البشرية بأقسام الحجر الصحى.

وأوضح أنه تم التأكيد على تدريب جميع أطباء مستشفيات الحميات على تعريف الحالة، والتشديد على تطبيقه، وكذلك التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والتأكيد على توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل، كما أنه تم التأكيد على تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات بجميع مستلزمات التعامل مع الحالات والفريق الطبى المخصص للتعامل مع الحالات "أطباء وتمريض وعمال".

وشدد على ضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة رصد أى حالات ينطبق عليها تعريف الحالة، وإبلاغ إلى قطاع الطب الوقائى "الغرفة الوقائية بالوزارة - الإدارة العامة لمستشفيات الحميات - الإدارة العامة للوبائيات والترصد"، موضحًا أنه تم عقد اجتماع تدريبي للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات بأسوان، حيث تناول الاجتماع التعريف بأعراض اشتباه "كورونا"، وكيفية التعامل معه، وأهمية الإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه، حيث جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة لبنى فهمى، مسئول ترصد الأمراض المعدية بالمديرية.

وتقوم مديرية الشئون الصحية بالتوازى بالسعى المتواصل للرفع من مستوى الكوادر الطبية من خلال سلسلة الاجتماعات التدريبية المختلفة، والتى تهدف إلى مواجهة الأمراض، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.









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