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توك شو

الحماية المدنية تقدم نصائح ذهبية لحمايتك من نيران السخان

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:29 م
اللواء ممدوح عبدالقادر
اللواء ممدوح عبدالقادر
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، إن الخطر موجود فى جميع السخانات سواء الشمسية أو الكهربائية أو الغاز، ولكنه يزيد فى الغاز لأنه يستهلك الأكسجين.

وأضاف "عبدالقادر"، فى لقائه ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر فضائية «dmc»؛ أن أول أكسيد الكربون من نواتج الاحتراق؛ يحدث نوع من التخدير للجسد ثم الاختناق والوفاة؛ مشيرا إلى أهمية عمل تهوية للحمام من خلال الشباك أو الباب للتخلص من بخار المياه، أو عدم تجاوز مدة الاستحمام فترة كبيرة، وعدم غلق الحمام من الداخل أثناء الاستحمام حال حدوث أى مكروه.

كما نصح عبدالقادر المواطنين بالنوم على الأرض حال حدوث حريق فى المنزل وظهور دخان كثيف لأن الدخان يتصاعد للأعلى، والتحرك زحفًا إلى منطقة الخروج، كما أنه يمكن الاحتماء من النيران بسجادة أو بطانية.

وأشار عبدالقادر إلى أن عملية الاختناق والوفاة؛ بسبب السخان تتم في دقائق، تتراوح مدتها على حسب الشخص وقوة تحمله؛ مرددا: «بخار الماء يؤدي إلى سحب الأكسجين ومنها إلى الاختناق والوفاة». 
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