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محافظات

أسوان تكثف جهودها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
"الوقاية خير من العلاج".. شعار رفعته الأجهزة التنفيذية بأسوان لتكثيف جهودها الوقائية والتوعية من أجل التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار تستعرض " صدى البلد " هذه الجهود والتى تمثلت فى تنفيذ مديرية الشئون الصحية بأسوان لعدة ندوات وتدريبات للتعريف بأسلوب التعامل مع حالات الإشتباه مع التأكيد على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة ، والإبلاغ الفورى عن أى حالة إشتباه والإجراءات الوقائية .

وبالتوازى مع ذلك حرصت هذه الندوات على تنشيط ورفع الوعى المجتمعى عن طريق ندوات متنوعة إستهدفت فئات مختلفة من المجتمع ، وتضمنت الجهود التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق إنتقاله وطرق الوقاية منه .  

وفى نفس السياق قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن فيروس كورونا هو مرض قديم وموجود فى العالم منذ عام 1918 , ولكنه يطور نفسه سنويًا لذلك لا يوجد له علاج نهائى حتى الآن، ويعتبر فيروس ضعيف وليس قويًا , ولكنه فى نفس الوقت سريع الإنتشار ، ويعد من الفيروسات الشائعة بين الحيوانات , ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان ، وأعراضه تشبه أعرض الإنفلونزا العادية .  

وأكد الدكتور إيهاب حنفى على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من مرض كورونا عن طريق إتباع الإرشادات التى تعلنها وزارة الصحة والإهتمام بالعادات الصحية السليمة .  

وفى إطار متابعة مديرية الشئون الصحية بأسوان لأبرز المستجدات فى الشأن الصحى , وبعد إنتشار مرض الكورونا فى عدة دول خارجية عقدت إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان تدريبًا لأفراد الأطباء والتمريض بمستشفى أسوان الجامعى ، تناول التدريب التعريف بأعراض إشتباه الكورونا وكيفية التعامل معه وأهمية الإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالكورونا، وأشرف على الإجتماع الدكتورة لبنى فهمى مسئول رصد الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية بأسوان .  

من جهته قام الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، بالتواصل مع المستشار الثقافى بالسفارة المصرية بالصين للإطمئنان على أحوال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه والمهمات العلمية بدولة الصين الشعبية من جراء إنتشار فيروس (كورونا) فى إطار حرص جامعة أسوان على سلامة مبعوثيها المقيمين بالصين للدراسة بالجامعات الصينية وهم ما بين مدرس مساعد ومعيد من مختلف كليات جامعة أسوان ويبلغ عددهم 22 مبعوث فى جامعات أكاديمية بدولة الصين .  

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة أسوان تتابع تطورات الوضع الصحى لأبناء الجامعة بالخارج بشكل دائم مستمر .   

كما استقبلت محافظة أسوان أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم والتى يتجاوز سعرها 5,5 مليون جنيه ، والتي تأتي ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان .

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أسوان تكثف جهودها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.. صور
أسوان تكثف جهودها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.. صور
أسوان تكثف جهودها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.. صور
أسوان تكثف جهودها الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.. صور
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