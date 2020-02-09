رحلة البحث عن 5 ملايين مسافر.. كارثة مرعبة بخصوص فيروس كورونا تهدد الصين والعالم

كشف تقرير عن كارثة كبرى قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا الجديد على نطاق أوسع مما هو متوقع، ليحصد أرواح ملايين من البشر.





وقالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إنه ولمدة أسابيع بعد التقارير الأولية عن ظهور فيروس جديد غامض في ووهان، خرج ملايين الأشخاص من المدينة الصينية في وسط البلاد، متكدسين في الحافلات والقطارات والطائرات، تزامنا مع الموجة الأولى من رحلات السفر بمناسبة السنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء البلاد.





وحمل البعض منهم الفيروس في جميع أنحاء الصين، ليلعب الفيروس دوره ويودي بحياة أكثر من 800 شخصا، وإصابة أكثر من 37 ألف شخص.





وبدأ المسؤولون إغلاق الحدود في 23 يناير. لكن بعد فوات الأوان.





وقدّر رئيس البلدية أن 5 ملايين شخص قد غادروا بالفعل. لكن إلى أين ذهبوا؟





وأظهر تحليل لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية أنماط السفر المحلية التي تستخدم بيانات موقع الخرائط من شركة بايدو الصينية عملاقة التكنولوجيا، أنه خلال أسبوعين قبل إغلاق ووهان، كان ما يقرب من 70 ٪ من الرحلات خارج المدينة الصينية الوسطى داخل مقاطعة هوبى.





وذهبت 14% أخرى من الرحلات إلى مقاطعات خنان وهونان وآنهوي وجيانجشي المجاورة. وذهب 2 ٪ إلى مقاطعة جوانجدونج، الساحلية عبر هونج كونج، وانتشر الباقي في جميع أنحاء الصين.





كانت المدن الواقعة خارج مقاطعة هوبى هي الوجهات الرئيسية للرحلات من ووهان بين 10 يناير و 24 يناير، وهي بلدية تشونجتشينج المجاورة لمقاطعة هوبي، وبكين وشانجهاي.





تتبع أنماط السفر على نطاق واسع الانتشار المبكر للفيروس. وحدثت غالبية الحالات المؤكدة والوفيات في الصين، داخل مقاطعة هوبي، تليها أعداد كبيرة من الحالات في وسط الصين، مع وجود جيوب من العدوى في تشونجتشينج وشانجهاي وبكين أيضًا.





وقال جين دونج يان، عالم الفيروسات الجزيئي في كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة هونج كونج:"لقد فات الأوان بالتأكيد. خمسة ملايين بالخارج. هذا تحد كبير. كثير منهم قد لا يعودون إلى ووهان، ولكن يتجولون في مكان آخر. ونحن بحاجة إلى التعرف عليهم.





وأضاف أن الانتشار الأولي للمسافرين إلى مقاطعات وسط الصين مع وجود عدد كبير من العمال المهاجرين وأنظمة الرعاية الصحية الأضعف نسبيًا "يضع عبئًا كبيرًا على المستشفيات.. في هذه المقاطعات المحدودة الموارد".





وتجمع Baidu بيانات السفر بناءً على أكثر من 120 مليار طلب موقع يوميا من تطبيق الخرائط والتطبيقات الأخرى التي تستخدم خدمات موقع Baidu. ويتم تسجيل البيانات فقط للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة موقعهم،





وتقول الشركة إن البيانات مخفية لحماية الخصوصية. وتعرض بيانات بايدو المتاحة للجمهور السفر المتناسب، وليس الأعداد المطلقة للرحلات المسجلة، ولا تشمل رحلات الأشخاص الذين لا يستخدمون الهواتف المحمولة أو التطبيقات التي تعتمد على خدمات المواقع الشهيرة في بايدو.





ويستخدم مسئولو الصحة العامة والأكاديميون هذا النوع من بيانات الخرائط لسنوات لتتبع الانتشار المحتمل للمرض.





واستخدمت مجموعة من الباحثين من مجموعة أبحاث WorldPop بجامعة ساوثهامبتون، التي تدرس ديناميات السكان، بيانات للفترة بين عامي 2013-2015 من خدمات تحديد موقع "بايدو" ومسارات الرحلات الجوية الدولية لوضع خريطة مخاطر عالمية تنبؤية لانتشار الفيروس المحتمل من ووهان.





وقال لاي شانج جي، الباحث في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، والذي عمل في WorldPop، إنه من المهم فهم تحركات السكان خارج ووهان قبل إغلاق المدينة. "ربما لم يصابوا بأعراض لكن يمكنهم نقل الفيروس. نحن بحاجة إلى النظر إلى وجهات في جميع أنحاء الصين والعالم والتركيز على الوجهات الرئيسية ومحاولة الاستعداد لمكافحة الأمراض والوقاية منها".





وجد باحثو WorldPop أن معدلات السفر خارج ووهان تصاعدت في الأسابيع التي سبقت يوم رأس السنة القمرية الجديدة. بناءً على أنماط السفر التاريخية، حددوا 18 مدينة عالية الخطورة داخل الصين استقبلت معظم المسافرين من ووهان خلال هذه الفترة. ثم استخدموا مسارات رحلات الطيران لـ 2018 من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لرسم خريطة الاتصال العالمي لتلك المدن.





ويشار إلى أن المصاب بفيروس كورونا يمكن أن ينقل العدوى إلى الآخرين قبل ظهور أعراض الإصابة عليه.



